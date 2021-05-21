Движение по Дизельному проезду ограничено из-за подтопления

Администрация попросила профкомитет поторопиться со сроками ремонта. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Администрация попросила профкомитет поторопиться со сроками ремонта. Фото: скрин "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

Движение по Дизельному проезду ограничено из-за затопления дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Московского района.

Проезд нуждается в реконструкции. документация по капремонту проезда уже разработана, но работы начнутся не ранее будущего года. Администрация попросила профкомитет поторопиться со сроками ремонта.

Видео с наводнением попало в группу «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург». Его успели посмотреть болеее 75 тысяч раз. Видео собрало 93 лайка и 555 комментариев.

Для выработки решений по ликвидации подтопления проезда создана рабочая группа, куда вошли представители комитетов, организаций и застройщики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Адмирала Черокова погибла петербурженка. Её тело собирали по частям. Полиция в Санкт-Петербурге восстанавливает обстоятельства, в результате которых 20 мая погибла жительница Красносельского района.