На Адмирала Черокова погибла петербурженка. Её тело собирали по частям

Полиция в Санкт-Петербурге восстанавливает обстоятельства, в результате которых 20 мая погибла жительница Красносельского района.

Об сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Тело женщины нашли под окнами дома на улице Адмирала Черокова, перед этим слышали шум. На место прибыли полиция и скорая.

Как известно, погибла жительница этого дома, около 40 лет. Жила с отцом и сестрой, недавно лишилась матери и работы. Под камеры она попала на пути к балкону, который выше её квартиры. Посторонних рядом не было.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Испытателей машина ДПС наехала на светофор. После этого конструкция рухнула на дорогу. На проспекте Испытателей сегодня вечером, 20 мая, произошла авария с участием машины ДПС. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».