Задержание аферистов, продавших петербургской пенсионерке БАДы на 373 тысячи рублей, проданная квартира и «Мошеловка»: как в России предлагают бороться с мошенниками

Мошенники не скромничают: забирают столько, сколько жертва готова отдать, даже если это десятки и сотни миллионов рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мошенники не скромничают: забирают столько, сколько жертва готова отдать, даже если это десятки и сотни миллионов рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали троих мошенников, укравших у 95-летней пенсионерки 373 тысячи рублей под видом уплаты компенсации за приобретенные ею ранее БАДы.

Преступная схема, использующаяся злоумышленниками уже очень давно, все равно работает практически безотказно. Доверчивая пенсионерка обратилась к полицейским спустя практически год после того, как к ней в квартиру пришли мошенники и предложили вернуть деньги за купленные биологически активные добавки. В результате беседы, однако, без сбережений осталась их «клиентка», которая отдала незнакомцам 373 тысячи рублей.

В совершении преступления подозреваются двое уроженцев Оренбургской области, 30 и 26 лет, а также 27-летний уроженец республики Саха. Все они ранее не судимы. Стражи порядка предполагают, что троица может быть причастна и к другим случаям обмана пожилых граждан.

Добавим, что аппетиты мошенников не знают границ, как и решительность пойти на преступление и сделку с совестью. В полицию Петербурга недавно обратилась 65-летняя женщина, которую «сотрудник банка» убедил перевести на неизвестный счет 6,4 миллиона рублей. После пенсионерка отправила аферистам еще 728 тысяч рублей, взятых в кредит, а затем и вовсе продала свою квартиру и перевела преступникам еще более 4 млн рублей. Таким образом, злоумышленники нажились на 11 млн 630 тысяч рублей.

И это, однако, не предел. Недавно россиянка самостоятельно перечислила мошенникам 400 млн рублей. Злоумышленники позвонили женщине и, представившись сотрудникам службы безопасности банка, заявили об угрозе кражи её сбережений. В результате пострадавшая не только перевела неизвестным 14 млн рублей, но и рассказала о накопленных 380 млн рублей, хранящихся в другом банке.

Преступники, не медля, предложили ей перевести «ради сохранения» и эти деньги, на что женщина доверчиво согласилась.

Власти обеспокоены активностью мошенников не меньше банковских специалистов и правоохранителей. Россиянам регулярно дают советы, как не стать жертвой аферистов, но этого, похоже, недостаточно. С сегодняшнего дня, 21 мая, запущена платформа «Мошеловка», которая должна рассекречивать мошенников и помогать бороться с ними.

На этом сайте будут опубликована информация о возможных мошеннических схемах, а жертвы обмана смогут получить инструкцию о дальнейших действиях. Собранную информацию волонтеры и специалисты будут передавать полиции. МВД также занимается разработкой собственного «Антимошенника», который будет доступен в мобильном приложении ведомства. С его помощью граждан будут уведомлять о том, что входящий звонок осуществляется с номера из «черного списка».