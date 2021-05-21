За сутки в России выявили почти девять тысяч случаев COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 937 человек.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 4 983 845 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 389 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 117 739 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 9 350 человек. Общее количество выздоровлений достигло 4 601 120 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 954 человека. Третье место у Подмосковья — 753 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 815 человек.