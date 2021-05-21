В Петербурге коронавирус подхватили еще 815 человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 815 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 430 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 954 человека. Третье место у Подмосковья — 753 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 87 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России планируют в скором времени испытать вакцину «Спутник V» на детях.