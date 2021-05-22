Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку

Самц петрушшку, конечно, выращивать и есть можно. Лишьсемена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить наркотическое масло. За выращивание для получения наркотика предусматривается уголовная ответственность.

Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы. Возможно и наказание в виде обязательных или исправительных работ. За это также можно лишится свободы.