Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку

Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку
Владелец плантации заявил, что все 37 кустов выращивает для личного пользования. Фото: Baltphoto

Самц петрушшку, конечно, выращивать и есть можно. Лишьсемена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить наркотическое масло. За выращивание для получения наркотика предусматривается уголовная ответственность.

Это штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы. Возможно и наказание в виде обязательных или исправительных работ. За это также можно лишится свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сингапурские ученые создали «телефон» для связи человека с растением. Исследователи из Сингапура разработали способ общения человека с растениями при помощи электросигналов смартфона. На основе проводящего материала появилась возможность контролировать электрические сигналы.
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Российским дачникам дали разъяснение по запрету на петрушку
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