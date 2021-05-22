ВОЗ: смертность от COVID-19 может быть до трех раз выше официальных данных

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что от COVID-19 в мире могли умереть не 3,4 млн человек официально, а 6–8 млн.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад World Health Statistics. В докладе ВОЗ говорится, что от коронавируса в прошлом году умерли 3 млн человек, а это на 1,2 млн больше.

Учитывая рост смертей в странах Латинской Америки и Азии на фоне распространения новых штаммов коронавируса, число жертв «на самом деле, будет в два-три раза выше. Даже по самым осторожным оценкам речь может идти о 6–8 млн смертей.

Причин расхождения несколько. Например, во многих случаях люди умирали от COVID-19, не будучи протестированными. Кроме того, во многих странах нет надежных систем регистрации смертей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые заявили, что антитела от COVID-19 ослабевают к новым штаммам через полгода.