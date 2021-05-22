В Петербурге в велопробеге и забеге поучаствовали десять тысяч человек

В велопробеге и забеге в Петербурге участвовало десят тысяч человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В велопробеге и забеге в Петербурге участвовало десят тысяч человек. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Северной столице прошел велопробег и забег, в котором приняли участие сразу десять тысяч человек.

В пресс-службе организаторов мероприятия сообщается, что в эту субботу, 22 мая в городе на Неве идет Фестиваль ЗСД по Западному скоростному диаметру.

Так, в мероприятии приняли участие сразу десять тысяч человек.

По опубликованным сведениям, фестиваль собрал около двух с половиной тысяч бегунов и семь с половиной тысяч велосипедистов из Северной столицы и более чем ста городов России и мира.

Стоит заметить, что участники побежали по Центральному участку скоростной магистрали. Кроме того, вечером в 21:00 в рамках фестиваля состоится также и велопарад.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что в Петербурге ночной велопробег осветит железнодорожные вокзалы города.