Увеличение числа зараженных: в Петербурге заболели еще 833 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 833 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 22 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 432 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 653 человек. Третье место у Подмосковья — 775 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 89 человек.

Также gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице до 12 мая продлены коронавирусные ограничения.