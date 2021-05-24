Наибольшее число случаев заражения COVID за сутки выявили в Москве

Наибольшее число случаев заражения COVID за сутки выявили в Москве
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 406 человек, больше всего новых-ковид пациентов выявили в Москве.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией, темп прироста остается на уровне 0,17 процента. С начала эпидемии в стране COVID-19 подхватили более пяти миллионов граждан.

Также за минувшие сутки зафиксировано 319 смертей от последствий COVID-19. Вылечились к сегодняшнему дню еще 6 450 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте. На первом строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфицированных коронавирусом в Петербурге может стать еще больше после ПМЭФ и Евро-2020.

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