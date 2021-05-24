Локдаун все ближе: в Петербурге — резкий рост числа зараженных, их может стать еще больше после ПМЭФ и Евро-2020

Локдаун все ближе: в Петербурге — резкий рост числа зараженных, их может стать еще больше после ПМЭФ и Евро-2020
ПМЭФ пройдет в Петербурге в июне. Фото: forumspb.com

Петербург до сих пор переживает последствия длинных майских праздников. В Северной столице зафиксировали резкий рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. Городские власти, с одной стороны, допускают введение новых ограничений, с другой, готовятся принять крупные международные события, после которых ситуация может стать еще хуже.

Так, за минувшие сутки количество пациентов увеличилось на 842 человека. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, такого количества заболевших не было за последние два месяца. В последний раз подобный всплеск наблюдали 21 марта. Тогда коронавирус диагностировали у 865 человек.

В отчете межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19 также сообщается, что количество активных больных увеличилось на 6,2%. В настоящее время к аппаратам искусственного дыхания подключены 193 пациента, зараженных коронавирусом.

Отметим, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге начала ухудшаться после длинных майских каникул — в городе проходило множество мероприятий, далеко не все жители и гости города помнили о мерах безопасности.

Напомним, что в Петербурге вновь пришлось запустить работу временного госпиталя в выставочном комплексе «Ленэкспо» — там открыли несколько десятков коек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов уже заявлял, что при ухудшении эпидемиологической обстановки в Северной столице введут дополнительные ограничения. Действующие ограничения уже были продлены до 12 июля.

При этом отменять проведение Петербургского международного экономического форума, который запланирован с 2 по 5 июня, в городе не планируют. Северная столица готовится принять и Евро-2020. Несмотря на то что организаторы обоих мероприятий намерены строго соблюдать меры предосторожности, опыт майских праздников говорит о том, что это не убережет Петербург от роста числа инфицированных.

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