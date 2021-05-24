В ВОЗ предупредили о появлении нового смертоносного вируса

В мире появится новый смертоносный вирус, который будет опаснее COVID-19. Об этом рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией. Специалист подчеркнул, что государствам мира стоило бы объединиться в вопросе борьбы с вирусами, а не продолжать соревнования.
Как сообщили «РИА Новости», глава ВОЗ отметил, что новый вирус будет еще более заразным и более смертоносным.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наибольшее число случаев заражения COVID за сутки выявили в Москве.