В ВОЗ предупредили о появлении нового смертоносного вируса

Новый вирус может быть ещё более заразным и более смертоносным. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Новый вирус может быть ещё более заразным и более смертоносным. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В мире появится новый смертоносный вирус, который будет опаснее COVID-19. Об этом рассказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией. Специалист подчеркнул, что государствам мира стоило бы объединиться в вопросе борьбы с вирусами, а не продолжать соревнования.

Как сообщили «РИА Новости», глава ВОЗ отметил, что новый вирус будет еще более заразным и более смертоносным.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наибольшее число случаев заражения COVID за сутки выявили в Москве.