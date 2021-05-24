Врачи рассказали, как узнать о приближающейся смерти

Есть несколько признаков, которые указывают на скорую смерть человека.
Врачи заявили, что есть несколько признаков, которые сигнализируют о приближающейся смерти. Об этом пишет издание Express.
Так, если у больного появляется одышка, а также депрессивное или беспокойное состояние, это может указывать на скорую кончину. Также стоит обратить внимание на утомляемость, сонливость, отказ от еды. Каждый симптом по отдельности не обязательно говорит о серьезных проблемах, но вот их совокупность должна встревожить.
Врачи в том числе считают, что сигналом могут быть холодные руки и ступни, цвет отдельных частей тела, которые могут стать более темными или синими.
«Грудь перестает двигаться, из носа не выходит воздух, нет пульса. Открытые глаза могут казаться остекленевшими»,
— говорится в статье.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач рассказала о болеющих ковидом в течение года пациентах.