Врачи рассказали, как узнать о приближающейся смерти

Есть сразу несколько признаков, которые говорят о приближающейся смерти. Фото: pixabay.com

Есть сразу несколько признаков, которые говорят о приближающейся смерти. Фото: pixabay.com

Есть несколько признаков, которые указывают на скорую смерть человека.

Врачи заявили, что есть несколько признаков, которые сигнализируют о приближающейся смерти. Об этом пишет издание Express.

Так, если у больного появляется одышка, а также депрессивное или беспокойное состояние, это может указывать на скорую кончину. Также стоит обратить внимание на утомляемость, сонливость, отказ от еды. Каждый симптом по отдельности не обязательно говорит о серьезных проблемах, но вот их совокупность должна встревожить.

Врачи в том числе считают, что сигналом могут быть холодные руки и ступни, цвет отдельных частей тела, которые могут стать более темными или синими.

«Грудь перестает двигаться, из носа не выходит воздух, нет пульса. Открытые глаза могут казаться остекленевшими»,

— говорится в статье.

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