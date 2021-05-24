В Петербурге не будет салюта в честь Дня города

В Петербурге не будет салюта в честь Дня города
В День города салюта не будет. Фото: gov.spb.ru

Салют отменяют второй год подряд в связи с пандемией коронавируса.

В Санкт-Петербурге 27 мая будут отмечать День города. Обычно празднество завершается салютом, которого ждут местные жители и туристы. В 2021 году власти приняли решение об отмене мероприятия, так как оно может поспособствовать распространению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 2020 году салюта также не было в связи с пандемией коронавируса и нежеланием властей ухудшать эпидемиологическую обстановку. При этом в городе все равно состоится ряд мероприятий, на которые можно сходить, несмотря на риск заболеть. Так, в городе пройдет гала-концерт «Классика на Дворцовой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Кронштадта 18 мая празднуют День города.

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