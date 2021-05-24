В Петербурге закрасили потрет Бродского на Пестеля

В Петербурге закрасили потрет Бродского на Пестеля
Первоначальная версия фрески-портрета Иосифа Бродского. Фото: instagram.com/brodsky.online

Автор портрета заявил, что в следующий раз изображение поэта появится на Манхэттене.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 мая, уничтожили портрет Иосифа Бродского, который был размещен напротив его дома на улице Пестеля. Об этом пишет «Фонтанка».

Изданию удалось поговорить с автором фрески – художником Олегом Лукьяновым. Он призвал считать 24 мая неофициальным днем уличного современного искусства. Автор фрески добавил, что планирует разместить картину на Манхэттене – там он планирует сделать все в рамках закона, чтобы искусство не называли актом вандализма.

Напоминаем, что художник самостоятельно закрасил изображение, заявив, что таким образом протестует против отсутствия закона о легальном пути уличного искусства. Он планирует затем отмыть фотографию и продать ее на аукционе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге незнакомец в капюшоне пытался пробраться в Музей-квартиру Бродского.

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