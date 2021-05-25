Рэпер Feduk женился на дочери ресторатора Новикова

Возлюбленные сыграли свадьбу, но не стали это афишировать.

Рэпер Feduk и предпринимательница Александра Новикова поженились. Об этом стало известно после соответствующих публикаций в Instagram. Возлюбленные оказались немногословными и просто заявили, что теперь являются семьей.

Известно, что свадьбу отпраздновали в Москве. Перед тем как пара решила узаконить свои отношения, они состояли в отношениях несколько лет.

«Они специально все сделали так, чтобы не афишировать ничего. Я очень рад, конечно, за дочь. Мы не делали никаких шумных тусовок, а отметили все в кругу семьи»,

рассказал Day.ru ресторатор Аркадий Новиков, отец Александры.

Поклонники остались в восторге от новости и пожелали супругам счастья.

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