Грузия откроет сухопутные границы с начала лета

Власти Грузии объявили об открытии с 1 июня сухопутных границ. Соответствующее заявление сделал глава оперштаба межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе.

По его словам, тем, кто приезжает в Грузию из других стран, следует иметь при себе медицинскую страховку.

Как сообщил ТАСС, для того, чтобы попасть в страну, также необходимо будет либо предоставить документ о полном курсе вакцинации, либо сдать два теста на COVID-19.

Сейчас в Грузию можно попасть самолетом.

Напомним, решение о закрытии границ было принято в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открывает границы с пяти странами с 25 мая.