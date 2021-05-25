Грузия откроет сухопутные границы с начала лета

Грузия откроет сухопутные границы с начала лета
Грузия открывает границы. Фото: https://pixabay.com/

Власти Грузии объявили об открытии с 1 июня сухопутных границ. Соответствующее заявление сделал глава оперштаба межведомственного координационного совета Георгия Гибрадзе.

По его словам, тем, кто приезжает в Грузию из других стран, следует иметь при себе медицинскую страховку.

Как сообщил ТАСС, для того, чтобы попасть в страну, также необходимо будет либо предоставить документ о полном курсе вакцинации, либо сдать два теста на COVID-19.

Сейчас в Грузию можно попасть самолетом.

Напомним, решение о закрытии границ было принято в марте 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия открывает границы с пяти странами с 25 мая.

авиасообщение грузия пандемия


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пообещали организовать капремонт «малоквартирных» домов
В Москве неизвестный сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов ...
Слезает кожа и появляются «адские боли»: страшные реакции ...
Якутия стала первым регионом с обязательной вакцинацией от коронавируса
На Актерском проезде загорелась обшивка дома
Грузия откроет сухопутные границы с начала лета
Сборщик металлолома не знал, что спиливает исторические металлические опоры
Каршеринги в Петербурге 1178 раз попали в ДТП в 2021 году