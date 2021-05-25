На станции «Зенит» обнаружили бесхозный предмет

На станции «Зенит» обнаружили бесхозный предмет
На станции "Зенит" искали бомбу. Фото: Росгвардия

В подземке прошли учения Росгвардии в преддверии ЕВРО-2020.

В Санкт-Петербурге полным ходом идет подготовка к ЕВРО-2020. На этот раз на станции «Зенит» прошли учения войск Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в ходе учений отрабатывалось обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Сотрудникам Росгвардии сказали, что на станции «Зенит» присутствует подозрительный предмет – рюкзак. Он был найден, после чего его проверила собака. Собака не почувствовала взрывчатое вещество и оказалась права. К такому же выводу пришел сотрудник правоохранительных органов.

Напоминаем, что в Петербурге в преддверии ЕВРО-2020 могут открыть станцию «Зенит», чтобы иностранцам было удобнее путешествовать по городу, но окончательное решение пока не принято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве неизвестный сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов и аэропортов.

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