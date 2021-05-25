В Петербурге суд ждет результатов экспертизы, чтобы принять решение законности действий КГИОП

Доктора и кандидаты исторических наук призвали включить Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона в перечень объектов культурного наследия.

В Санкт-Петербурге назначили судебную комиссионную историко-культурную археологическую экспертизу, в ходе которой выяснится, есть ли основания включить «Оборонительные рвы и основание башни крепости Ландскрона» в перечень объектов культурного наследия. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В суд обратились более 20 докторов и кандидатов исторических наук. Они полагают, что КГИОП должен признать исторические объекты объектами культурного наследия. Суд объединил иски в одно производство и заявил о необходимости привлечения экспертов. Они должны рассказать, есть ли на указанной территории объекты с признаками объектов культурного наследия и какова степень его сохранности.

Ожидается, что заключение должно быть составлено и направлено в суд до 12 июля 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург разработает Концепцию развития культуры до 2035 года.