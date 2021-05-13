Петербург разработает Концепцию развития культуры до 2035 года

Северная столица разработает и примет Концепцию развития культуры до 2035 года.

Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед Законодательным Собранием. Именно власть и культура обеспечит новый Совет по культуре, отметил Александр Беглов. Губернатора заинтересовала внебюджетная культура. Беглов отметил, что сфера стала больше за последние годы. Также ей нужна поддержка.

Культуре нужны новые стимулы и формы поддержки, отметил губернатор.

Беглов сообщил, что Северная столица продолжит помогать современному искусству. В городе начинается проект «Открытая сцена». До конца этого года в городе появится сервис для кинопроизводителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал о поддержке культурной отрасли в Петербурге в 2020 году. Городской губернатор Александр Беглов заявил, что отрасль культуры стала одной из наиболее пострадавших от пандемии.