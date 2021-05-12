Беглов рассказал о поддержке культурной отрасли в Петербурге в 2020 году

Субсидии частным театрам в пандемию увеличили на 41%. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Субсидии частным театрам в пандемию увеличили на 41%. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Городской губернатор Александр Беглов заявил, что отрасль культуры стала одной из наиболее пострадавших от пандемии.

В своем отчете перед ЗакСобранием градоначальник сообщил, что культура в пандемию потеряла более 2 млрд доходов, а многие запланированные события пришлось перенести с 2020 года на 2021-й.

Беглов напомнил, что самые важные городские мероприятия провели в онлайн-режиме. Частным организациям культуры Смольный компенсировал затраты на трансляции. Субсидии частным театрам в пандемию увеличили на 41%.

Также губернатор сообщил, что в 2020-м город смог реализовать все планы по укреплению материальной базы культуры.

В Приморском районе сдали в эксплуатацию новое здание детской музыкальной школы, которое строилось семь лет. Новые помещения получили Музей обороны и блокады Ленинграда, Театр Дождей, Академический русский оркестр им. Андреева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мегапроекты КАД, ЗСД и ШМСД выводят Петербург в лидеры мировых мегаполисов.