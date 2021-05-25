От коронавируса привились уже 659 835 петербуржцев

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге от коронавируса привиты 659 835 человек. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации.

Об этом стало известно во вторник, 25 мая. За минувшие сутки в городе первично привито 5 903, вторично – 2 811 петербуржцев.

Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению болезни, на данный момент в городских медучреждениях остается 816 542 комплекта, еще 70 570 доз находится на фармбазе. В городе остается 86 137 неизрасходованных комплектов вакцины.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «КовиВак» собираются проверять на онкобольных и людях с заболеваниями легких.