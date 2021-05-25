От коронавируса привились уже 659 835 петербуржцев

От коронавируса привились уже 659 835 петербуржцев
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге от коронавируса привиты 659 835 человек. Из них 409 732 полностью завершили цикл вакцинации.

Об этом стало известно во вторник, 25 мая. За минувшие сутки в городе первично привито 5 903, вторично – 2 811 петербуржцев.

Как сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению болезни, на данный момент в городских медучреждениях остается 816 542 комплекта, еще 70 570 доз находится на фармбазе. В городе остается 86 137 неизрасходованных комплектов вакцины.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину от коронавируса «КовиВак» собираются проверять на онкобольных и людях с заболеваниями легких.

COVID-19 вакцинация коронавирус


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От коронавируса привились уже 659 835 петербуржцев
В США захотели увидеть Путина с праздничным тортом из-за «Северного ...
Жителей Ленобласти предупредили о заморозках и сильном ветре
Биолог рассказал об увеличении числа диких животных в Ленобласти
В Ленобласти еще 90 человек заразились коронавирусом
Петербуржцев предупредили о сильном ветре
Названо опасное средство от болезней сердца
В Петербурге остаются свободными 942 койки для пациентов с COVID