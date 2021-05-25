В Красногвардейском районе пешеход попал под колеса машины

В Красногвардейском районе пешеход, перебегавший «зебру», попал под колеса машины.

Инцидент произошел на пересечении улицы Косыгина и проспекта Передовиков во вторник, 25 мая. По словам очевидцев, пешеход шел по переходу на красный сигнал светофора.

В Сети появилось видео с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, пешеход пытался перебежать дорогу по «зебре» и попал под колеса автомобиля.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на участке кольцевой автодороги в Петербурге произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить несколько легковушек и два грузовых автомобиля. На участке собралась пробка.