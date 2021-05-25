Байден признал неизбежность достройки «Северного потока — 2»

Байден признал неизбежность достройки &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Президент Джо Байден заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, несмотря на американские санкции.

Глава Белого дома заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» близится к завершению, поэтому санкции против газопровода не принесут желаемых результатов и может негативно сказаться на отношениях США с Европой, сообщает агентство Bloomberg.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

газопровод Джо Байден северный поток - 2


 

Новости партнеров
В Петербурге за март пропало 87 детей
В Петербурге за март пропало 87 детей
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Петербург занял второе место по ценам на рыб-трупоедов в СЗФО
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс и Беларусь
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Областные змеи поползли кусать петербуржцев
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Легковушка сбила пешехода в центре Петербурга
Депутат Госдумы предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
Байден признал неизбежность достройки «Северного потока — 2»
Российские ученые научились выявлять осложнения у зараженных коронавирусом
В Волховском районе мужчина напал на двух приезжих
В Красногвардейском районе пешеход попал под колеса машины
От коронавируса привились уже 659 835 петербуржцев
В США захотели увидеть Путина с праздничным тортом из-за «Северного ...