Байден признал неизбежность достройки «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Президент Джо Байден заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, несмотря на американские санкции.

Глава Белого дома заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» близится к завершению, поэтому санкции против газопровода не принесут желаемых результатов и может негативно сказаться на отношениях США с Европой, сообщает агентство Bloomberg.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.