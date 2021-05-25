Депутат Госдумы предложил отбирать автомобили у пьяных водителей

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил изымать автомобиль за вождение в состоянии алкогольного опьянения и возвращать его только после того, нарушитель выплатить денежный залог.

По его словам, залог за возврат автомобиля должен быть равен штрафу за вождение в пьяном виде, который составляет 30 тыс. рублей, сообщает ПРАЙМ. Депутат предложил возвращать водителю деньги с депозита, если его признают невиновным. Иначе средства будут автоматически зачисляться в региональный бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобилистам начнут выписывать штрафы за использование зимней резины летом и летней зимой. Это будет считаться нарушением и для водителей большегрузов, если зимой они ездят без шипованных шин и цепей противоскольжения.