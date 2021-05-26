ТЦ Континент на Бухарестской срочно эвакуируют: здание окружено машинами пожарных

ТЦ Континент на Бухарестской срочно эвакуируют: здание окружено машинами пожарных
Пожар в торговом центре "Континент". Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — в торговом центре случился пожар.

Как передает корреспондент Gazeta.SPb.ru, вокруг торгово-развлекательного комплекса «Континент» во Фрунзенском районе у метро «Бухарестская» выстроилось более восьми машин сотрудников пожарной охраны.

Людей эвакуируют из здания, а в небе над комплексом заметна черная дымка.

На данный момент неизвестно, почему произошло возгорание. Также нет информации и о пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге в Выборгском районе города на Актерском проезде загорелась обшивка дома.

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