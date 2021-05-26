Слухи о закончившихся койках и рост числа заболевших: что известно о COVID-19 в Петербурге к 26 мая

В Петербурге эпидемиологическая обстановка остается напряженной из-за пандемии коронавируса. Показатели число заболевших растет, а панику среди жителей наводят сообщениями о том, что в городе заканчиваются койки для COVID-пациентов.

Число активных больных коронавирусом в Петербурге продолжает расти. По данным межведомственного городского координационного совета по борьбе с заболеванием, за неделю количество активных больных выросло на 16,48%, с 14384 18 мая до 16755 25 мая. Новых зарегистрированных случаев заражения стало больше на 8,97% (1404 против 1530), а госпитализаций взрослых пациентов – на 6,3%.

В среду, 26 мая, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки коронавирус был зарегистрирован еще у 839 горожан.

Отметим, что еще 20 тысяч горожан нуждаются в реабилитации после осложнений из-за коронавируса. Как сообщал профильный вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, последствия перенесенной болезни могут быть разными — от инсульта до неврологических проблем.

На фоне тревожащей статистики в СМИ начали появляться новости о том, что в «Ленэкспо», где организован временный госпиталь, заканчиваются койки. Ранее в комитете по здравоохранению эту информацию опровергли, заявив, что в выставочном комплексе в настоящее время заняты 89 коек. Таким образом, отметили там, в Северной столице свободно 15,7 % коек. Пока дополнительные места разворачивать ведомство не планирует.

Власти города, между тем, продолжают призывать горожан пройти вакцинацию. Теперь петербуржцы могут выбирать из трех вакцин – к «ЭпиВакКороне и «Спутнику V» в Северную столицу завезли и «КовиВак». Пока последний препарат доступен в прививочных пунктах трех районов — Невском, Московском и Красногвардейском.