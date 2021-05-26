Станция метро «Нарвская» изменит свой режим работы на 2,5 месяца

Станция метро &#171;Нарвская&#187; изменит свой режим работы на 2,5 месяца
Станция метро "Нарвская" временно изменит режим работы. Фото: Baltphoto
В Петербурге на Кировско-Выборгской линии изменится режим работы станции метрополитена «Нарвская» в связи с ремонтом эскалатора, таким образом ограничения продлятся почти до середины августа.
Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, на станции «Нарвская» будет изменен режим работы наземного вестибюля с 31 мая по 13 августа.
Это произойдет потому, что будет производиться капитальный ремонт эскалатора.
Так, с 31 мая по 13 августа по рабочим дням с 8:10 до 9:15 входа в вестибюль не будет, а с 16:40 до 19 часов он станет ограниченным.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 29 по 30 мая на КАДе в сторону Петербурга перекроют одну полосу.
Также Gazeta.SPb писала, что в Петербурге ограничат движение транспорта по Вознесенскому проспекту.
нарвская новости СПб петербургский метрополитен


 

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