Станция метро «Нарвская» изменит свой режим работы на 2,5 месяца

В Петербурге на Кировско-Выборгской линии изменится режим работы станции метрополитена «Нарвская» в связи с ремонтом эскалатора, таким образом ограничения продлятся почти до середины августа.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, на станции «Нарвская» будет изменен режим работы наземного вестибюля с 31 мая по 13 августа.

Это произойдет потому, что будет производиться капитальный ремонт эскалатора.

Так, с 31 мая по 13 августа по рабочим дням с 8:10 до 9:15 входа в вестибюль не будет, а с 16:40 до 19 часов он станет ограниченным.