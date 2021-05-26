На этот раз без заминки в два года: депутаты избрали Эйфмана и Яблонского почетными гражданами Петербурга

В этом году петербургские депутаты не стали пользоваться своим правом не выбирать почетных граждан Северной столицы. Это звание, по решению ЗакСа, получили Борис Эйфман и Петр Яблонский.

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» художественному руководителю Академического театра Балета Бориса Эйфмана, народному артисту РФ Борису Эйфману и директору Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженному врачу РФ Петру Яблонскому было принято в среду, 26 мая, на закрытом заседании Законодательного Собрания.

Уже завтра они получат знаки отличия. Награждение состоится в День основания Петербурга 27 мая в Ротонде Мариинского дворца.

Отметим, что среди претендентов были также научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов.

Еще в апреле этого года спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал, что в этом году почетные граждане все-таки будут избраны.

Напомним, что до 2020-го года депутаты долго не могли определиться с выбором. В 2018-м году они не стали присваивать звание «Почетный гражданин», на которое претендовали режиссер Александр Сокуров, ректор Европейского университета Борис Фирсов, математик Марк Башмаков, Борис Рачков и заслуженный тренер России по футболу Герман Зонин. Так ЗакС воспользовался правом избирать почетных граждан не реже, чем раз в пять лет.

В 2019-м году кроме Сокурова и Фирсова среди кандидатов оказалась и народная артистка СССР Эдита Пьеха, но депутаты вновь не стали делать выбор. Тогда депутат Борис Вишневский уже отмечал, что отказ от выбора почетных граждан – «удар по репутации ЗакСа». На парламентариев не повлияли даже актер Олег Басилашвили и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, которые призывали назвать почетных граждан.

Отметим, что в прошлом году это звание присвоили директору Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгению Шляхто и начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину.