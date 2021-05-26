В Петербурге возбуждено уголовного дело после наезда электросамоката на пешехода

Предполагается, чтобы были оказаны услуги, которые не отвечают требованиям безопасности.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов. Об этом сегодня, 26 мая, сообщается на сайте СК РФ по городу.

Руководство компании, занимающейся предоставлением электросамокатов в аренду, обвиняют в халатном отношении к безопасности своих клиентов и иных участников движения. Об уголовном деле заговорили после инцидента, который случился в городе 14 мая. Двое молодых парней, катаясь по Невскому проспекту, наехали на мужчину 1980 года рождения. После этого они начали бить пешехода: руками и ногами. В результате потерпевшему потребовалась медицинская помощь.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге самокаты предложили предоставлять в аренду по паспорту.