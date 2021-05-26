В Петербурге прекратили уголовное дело о подмене авиатренажера для института авиации за 358 млн рублей

В среду, 26 мая, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил закрыть уголовное дело в отношении предпринимателя Олега Зыкова, который обвинялся в продаже институту гражданской авиации подержанного авиатренажера под видом нового.

Согласно материалам объединенной пресс-службы судов Северной столицы, в 2012 году образовательное учреждение заключило договор с компанией, генеральным директором которой являлся Зыков. По документам, фирма обязалась предоставить вузу авиатренажер за 358 миллионов рублей. Однако бизнесмен нашел в Канаде аналогичную, но подержанную технику, которую удалось приобрести за 271 млн рублей.

Отремонтированный и обновленный тренажер под видом нового был передан институту авиации, а разницу руководитель компании присвоил. Обман вскрылся совсем недавно — в январе прошлого года в корпусе университета на Московском проспекте проводились обыски в рамках расследования этого дела. Тогда же следователи задержали проректора вуза по развитию образования и инфраструктуры вуза и по совместительству заведующего кафедрой прикладной математики Якова Далингера.

Его подозревали в сговоре с обвиняемым, поскольку сотрудник института сначала подал иск против компании-поставщика о возмещении ущерба, а затем забрал заявление. Правоохранители считают, что Далингер сделал это намеренно, ради сохранения дружественных отношений с бизнесменом и организацией.

В итоге, однако, разбирательство окончилось «ничем»: действия Зыкова переквалифицировали с «мошенничества в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на «мошенничество в особо крупном размере в сфере предпринимательской деятельности» (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ), а затем дело и вовсе прекратили за истечением сроков давности.

Добавим, что хищение бюджетных средств подрядчиками — увы, нередкая для Петербурга и Ленобласти ситуация. От этого страдают и объекты социальной инфраструктуры, и экология, и льготные категории граждан, рассчитывающие на государственные субсидии.