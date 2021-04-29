Объекты социальной инфраструктуры, рекультивация полигона, билеты в театр, уборка дорог: поводы для хищения из бюджета Петербурга и Ленобласти

Хищение бюджетных средств подрядчиками или чиновниками — увы, широко распространенная практика, и не только в Петербурге. Так, в среду, 28 апреля, городская прокуратура завершила расследование пропажи денег, выделенных на строительство 11 объектов социальной инфраструктуры.

По версии правоохранителей, трое обвиняемых, все они — петербуржцы, получили государственные контракты от нескольких бюджетных ведомств: комитетом по строительству Петербурга, КУОО «Омскоблстройзаказчик» и управлением культуры и архивного дела Тамбовской области. Таким образом, преступники действовали не толко в городе на Неве, но также в Тамбове и Омске.

В общей сложности, предпринимателям передали свыше 459 млн рублей. Деньги фирмы освоили, но лишь частично: ни в одном из случаев работы не довели до конца. Теперь уголовное дело в отношении всех троих рассмотрит Куйбышевский районный суд. При этом изначально в расследовании фигурировали четыре обвиняемых, но один из них согласился сотрудничать с правоохранителями и теперь проходит по отдельному производству.

При хищение средств, в первую очередь, страдает качество работ — сроки сдачи объектов затягиваются, потому что приходится искать новых исполнителей, переделывать то, к чему халатно отнеслись недобросовестные подрядчики. Но есть случаи, когда такие преступные действия наносят куда более ощутимый урон — например, разрушая экологию.

В марте Куйбышевский районный суд вынес приговор генеральному директору компании «ЭкоСтройГрад», обвиняемому в хищении 9,5 млн рублей из бюджета при рекультивации печально известного мусорного полигона «Красный бор» в 2014-2015 годах. Мужчина полностью признал вину, и, с учетом этого фактора и давности событий, суд обязал мошенника возместить украденные деньги и приговорил к двум годам условного срока с испытательным сроком три года.

Порой люди наживаются и на самых беззащитных категориях граждан, которым государство предоставляет выплаты и льготы. В Лодейнопольском районе Ленобласти заместитель председателя Комитета по социальной защите населения передала другим лицам 500 билетов в театр на 1,6 млн рублей, которыми должны были воспользоваться подопечные районного дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Прошедшей зимой петербуржцы часто возмущались недостаточно качественной уборкой дорог и придомовых территорий. Это также может быть следствием хищения средств, выделенных на организацию и проведение работ. Именно такую схему в марте раскрыли полицейские. Экс-глава дорожного предприятия Северной столицы заключил фиктивный договор с подрядчиком на механизированную уборку тротуаров. Контракт предполагал получение 9,5 млн рублей на эти цели, но в итоге злоумышленники попросту обналичили и присвоили эти средства.

Сговор дорожников, однако, быстро вычислили и раскрыли. Хочется верить, что система правоохранительных органов совершенствуется, чтобы свести к минимуму хищение в личных целях средств налогоплательщиков, выделенных из бюджета на улучшение города.