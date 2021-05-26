В поселке Сиверский задержали мужчину, избившего 11-летнего мальчика на детской площадке

В поселке Сиверский задержали мужчину, избившего 11-летнего мальчика на детской площадке
Мужчину доставили в полицию. Фото: pixabay

В отношении агрессора планируют возбуждать уголовное дело.

В Гатчинском районе задержали мужчину, подозреваемого в применении физического насилия в отношении 11-летнего мальчика на детской площадке. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось во дворе дома на улице Строительной в поселке Сиверский. По предварительным данным, на детской площадке проводила время компания подростков. Окружающих не устраивало, что они мусорили. Мамочка с коляской сделала ребятам замечание, после чего возникла конфликтная ситуация. В нее вмешался супруг женщины, который начал бить ребенка. Он несколько раз ударил мальчика, что запечатлели прохожие.

Закончив с ребенком, мужчина и женщина с коляской покинули площадку. Пострадавший обратился за помощью к врачам, у нее диагностировали ушибы.

Сегодня полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Его доставили в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в поселке Сиверский мужчина на глазах у прохожих избил 11-летнего мальчика.

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