В поселке Сиверский мужчина на глазах у прохожих избил 11-летнего мальчика

В поселке Сиверский мужчина на глазах у прохожих избил 11-летнего мальчика
Ребенка госпитализировали с травмами головы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Агрессор по непонятной причине пытался выгнать ребенка с детской площадки.

Жители поселка Сиверский 25 мая заметили, как на детской площадке мужчина избивает 11-летнего мальчика. После этого ребенка госпитализировали с травмами головы. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось в одном из дворов на улице Строителей. Известно, что мальчик гулял на детской площадке, в какой-то момент к нему с претензиями подошел крупный мужчина. Он несколько раз ударил ребенка, а после того, как тот упал на землю, он не остановился. Свидетели сняли инцидент на видео – на кадрах заметно, что за мальчика пытается заступиться мамочка с коляской, но у нее не вышло усмирить пыл агрессора.

Непонятно, что стало причиной конфликта. После него пострадавшего госпитализировали – в каком состоянии он находится, непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель такси избил курьера в Купчино.

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