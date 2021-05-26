На берегу Невы нашли истощенного нерпенка

На берегу Невы нашли истощенного нерпенка
За нерпой присмотрят специалисты. Фото: скриншот Вконтакте

Малыш весит 7,4 килограмма и не может нормально охотиться.

На берегу Невы в поселке имени Свердлова нашли истощенного ладожского нерпенка. Малыша заметили люди, прогуливающиеся у воды. Они поняли, что ему нужна помощь и доставили нерпу в Фонд друзей балтийской нерпы. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили сотрудники фонда.

Известно, что малыш весит чуть больше семи килограмм и не может самостоятельно охотиться. Специалистам предстоит откормить его, вылечить и подготовить к самостоятельной взрослой жизни на воле.

Напоминаем, что это – далеко не первый найденный нерпенок, нуждающийся в помощи человека. Уже нескольких малышей приняли в фонде и занимаются их восстановлением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что испуганного нерпенка заметили в канале Грибоедова.

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