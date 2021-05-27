Таксист выехал на встречную полосу и «залетел» под «КамАЗ» на Предпортовой

На Предпортовой улице в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля и «КамАЗа». Легковушка почти оказалась под большегрузом.
Дорожный инцидент случился в четверг, 27 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Залетел под МАЗ», — написал автор записи.
По словам очевидцев, таксист двигался по встречной полосе и после неудачного маневра встретился с МАЗом. Удар грузовиком пришелся на правую пассажирскую дверь такси, которую сильно вмяло.
На месте работают инспекторы ДПС. Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что троих госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Ленинском.