Таксист выехал на встречную полосу и «залетел» под «КамАЗ» на Предпортовой

Автомобиль попал под камаз. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Автомобиль попал под камаз. Фото: скриншот "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На Предпортовой улице в Петербурге произошло ДТП с участием автомобиля и «КамАЗа». Легковушка почти оказалась под большегрузом.

Дорожный инцидент случился в четверг, 27 мая. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Залетел под МАЗ», — написал автор записи.

По словам очевидцев, таксист двигался по встречной полосе и после неудачного маневра встретился с МАЗом. Удар грузовиком пришелся на правую пассажирскую дверь такси, которую сильно вмяло.

На месте работают инспекторы ДПС. Информация о возможных пострадавших не приводится.

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