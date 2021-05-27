Троих госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Ленинском

Троих госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом на Ленинском
В результате ДТП на Ленинском проспекте есть пострадавшие. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красносельском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с автобусом. Три человека получили тяжелые травмы.

Шокирующее ДТП произошло сегодня утром, 27 мая, в 10 часов утра на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в результате ДТП травмы получили пять человек. Трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожной аварии. На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом в Петербурге. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп новости СПб


 

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