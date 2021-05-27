Прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом в Петербурге

Прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом в Петербурге
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего на перекрёстке улицы Котина и Ленинского проспекта ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 мая.

«Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства при выпуске транспортного средства на линию для оказания пассажирских услуг населению, в том числе при проведении медицинского освидетельствования водителя», — говорится в сообщении.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.

Утром 27 мая в Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с автобусом. По предварительной информации, сегодня около 10 часов утра на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении Петрозаводского шоссе и Садовой улицы в Петербурге произошло массовое ДТП. На месте работают сотрудники скорой помощи и ДПС.

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