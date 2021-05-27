ДТП с грузовиком затруднило проезд на внешнем кольце КАД

ДТП с грузовиком затруднило проезд на внешнем кольце КАД
Проезд на участке КАД затруднен. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На внешнем кольце КАД в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. Движение оказалось затруднено.

Дорожный инцидент случился в четверг, 27 мая, на 78-м километре автодороги. Фотографии с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Перед служебным съездом к аэропорту», — уточнил место аварии автор записи.

По предварительным данным, дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и грузовик. Второй транспорт остановился поперек дороги. Проезд затруднен по трем полосам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с участием большегруза. Таксист выехал на встречную полосу и «залетел» под «КамАЗ» на Предпортовой улице.

дтп кад новости СПб


 

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