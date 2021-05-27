Учителям не придется проверяться на коронавирус перед ЕГЭ

Учителям не придется проверяться на коронавирус перед ЕГЭ
При этом Рособрнадзор будет учитывать случаи вакцинации. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Преподавателям, которые будут принимать у учеников Единый государственный экзамен, не нужно будет сдавать тест на коронавирус. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, если от сотрудников общеобразовательных учреждений будут требовать вакцинироваться, они могут обратиться на горячую линию Рособрнадзора. При этом организаторы и наблюдатели должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщили в ведомстве, преподавателям также не придется в обязательном порядке сдавать тест на выявление новой болезни перед ЕГЭ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским школьникам разрешили не сдавать тест на COVID перед ЕГЭ. Также подросткам можно не использовать маски и перчатки во время экзамена, если того не требуют региональные правила.

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