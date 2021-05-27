Мотоциклиста госпитализировали с переломом после ДТП с «Волгой» на Большой Пороховской

Дорогу не поделили "Волга" и мотоцикл. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Дорогу не поделили "Волга" и мотоцикл. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Большой Пороховской улице в Петербурге произошло ДТП с участием легкового авто и мотоцикла. Байкера госпитализировали.

Дорожный инцидент случился в четверг, 27 мая, у дома №56. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Мотосолидарность официальная страница» социальной сети «ВКонтакте».

«Произошло ДТП между мотоциклом TDM 850 и выезжающей со двора Волгой», — написал автор записи.

Дорога оказалась усыпана осколками транспортных средств. У байка вылетело сидение, а у легковушки пострадал багажник. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и дорожной полиции.

По словам очевидцев, мотоциклист получил перелом ноги. Другие подробности не приводятся.

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