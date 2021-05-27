Лобовое столкновение на «Коле» унесло жизни двоих взрослых и ребенка

Лобовое столкновение на &#171;Коле&#187; унесло жизни двоих взрослых и ребенка
Смертельная авария на "Коле". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области на трассе «Кола» в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе «Кола» в четверг, 27 мая ДТП в Кировском районе Ленобласти погибли три человека.

Авария, при участии легкового автомобиля, унесла жизни троих человек. Кроме того есть одна пострадавшая.

Рядом с деревней Дусьево лоб в лоб столкнулись грузовик Scania и Toyota RAV4. По некоторым данным, в ДТП погибли три человека. Отмечается, что среди них и ребенок.

Сейчас на место аварии прибыли специальные службы. Сотрудники Госавтоинспекции, врачи скорой медицинской помощи и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. ъТакже сообщается, что скопилась небольшая пробка в оба направления.

В данный момент о причинах обстоятельствах случившегося ничего неизвестно. Вскоре этим займутся правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инспектора ГИБДД оштрафовали на 600 тыс. рублей за получение взятки.

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