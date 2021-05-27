В Петербурге незадолго до ПМЭФ взлетел спрос на пятизвёздочные отели

В Петербурге незадолго до ПМЭФ взлетел спрос на пятизвёздочные отели
Спрос на отели "пять звезд" перед ПМЭФ увеличился. Фото: pixabay.com

В Северной столице уже на будущей неделе пройдет Петербургский международный экономический форум, в связи с чем в городе в два с половиной раза увеличился спрос на пятизвёздочные отели.

Как сообщает агентство делового туризма «Аэроклуб», спрос вырос в сравнении с 2019 годом. К слову, средняя стоимость ночи увеличилась на 6% и составила 116 тыс. рублей.

При этом, четырехзвездочные отели стали стоить на 20% меньше. Так, спрос на них у бизнес-туристов возрос на 34%. Ночь в таком отеле обойдется порядка 14,5 тыс. рублей.

Отмечается, что спрос на трёхзвёздочные отели упал на 80%. Здесь средняя цена номера расположилась на уровне 7,9 тыс. рублей и не поменялась с позапрошлого года.

Чуть меньше, чем половину ночей — 47%, бизнес-туристы пробудут в отелях категории «четыре звезды». А в пятизвёздочных остановятся 26% делегатов. Однако доля трёхзвёздочных отелей составляет только 11%.

Отмечается, что 39% от всех бронирований — это заказы от IT- и телеком-компаний.

Стандартный пакет для компаний-участниц ПМЭФ оценили в 840 тыс. рублей. При этом стоимость премиального почти добралась до отметки в миллион — 960 тыс. на одного делегата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, как будут работать гостиницы в период ПМЭФ.

новости СПб отели ПМЭФ 2021


 

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