Для въезда на Крестовский остров надо успеть оформить пропуск

Для въезда на Крестовский остров необходимо получить пропуск. Фото: Baltphoto

Для въезда на Крестовский остров необходимо получить пропуск. Фото: Baltphoto

В Петербурге МФЦ продолжает выдавать пропуска на Крестовский остров. Об этом сообщает Медиацентр правительства Петербурга.

В первые две недели по услуге было принято 1516 обращений.

Известно, что в дни проведения чемпионата Европы по футболу UEFA заехать на Крестовский остров будет проблематично.

Так, право на въезд с пропуском имеют автолюбители проживающие или работающие на Крестовском острове.

Сообщается, что ограничения действуют лишь в дни проведения матчей. Таким образом с 00:00 до 24:00 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля.

Помимо этого, еще с 00:00 до 03:00 в течение двух дней 0 13 июня и 22 июня.

Для подачи документов на пропуск нет предварительной записи. Сделать это можно в двух секторах МФЦ в Петроградском районе по адресам улица Красного Курсанта дома 28 и Каменноостровский проспект дом 55, строение 5.·

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четыре дня на КАД в Петербурге не будут пропускать грузовики.