Россия не позволила состояться рейсам Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии

В связи с этим рейсы были отменены, так как не удалось достичь договоренностей об изменении маршрута.

Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву после того, как Россия не согласовала рейсы в обход Белоруссии. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Перевозчики отметили, что не имеют право изменять маршрут до тех пор, пока на это не даст свое согласие Россия. Его получить не смогли, поэтому ничего не оставалось, кроме как отменить полеты. Пассажирам на данный момент предложили либо перенести полет, либо вернуть деньги на билет.

Напоминаем, что перевозчиков призвали отказаться от полетов над Белоруссией до тех пор, пока не будет завершено международное расследование инцидента с приземлением самолета Ryanair

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лукашенко высказался о самолёте Ryanair.