Лукашенко высказался о самолёте Ryanair

Лукашенко высказался о самолёте Ryanair
До Вильнюса самолёту было всего 70 километров, но ни Литва, ни другие страны не захотели брать на себя такой ответственности, отмечает Лукашенко. Фото: Пресс-служба аэропорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о «минированном» самолёте Ryanair, выступая в парламенте на встрече с парламентариями.

Лукашенко заявил, что сообщение о том, что на борту лайнера Ryanair бомба, поступило из Швейцарии, сообщают «Известия». Также президент Белоруссии отметил, что после сообщения о минировании лайнера самолёт не захотели принимать Украина, Польша и Литва.

До Вильнюса самолёту было всего 70 километров, но ни Литва, ни другие страны не захотели брать на себя такой ответственности, отмечает Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что лайнер развернули возле БелАЭС. Это было опасно, Лукашенко напомнил о том, чтобы бы было, если системы безопасности АЭС были приведены в режим полной боевой готовности.

Он заявил, что посадить «минированный» самолёт в Белоруссии было решено после серии «минирований» ряда муниципальных объектов в стране с IP адресов Польши.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евросоюз постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Европу.

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