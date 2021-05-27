На Свердловской набережной сломался светофор: машины стоят в пробке

На Свердловской набережной сломался светофор: машины стоят в пробке
Из-за сломавшегося светофора образовался затор. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Заторы образовались в обе стороны движения.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 мая, на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта сломался светофор. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Непонятно, что стало причиной инцидента. Известно лишь, что в результате образовалась пробка в обе стороны движения. На снимках видно, что проехать не может огромное количество машин – кто-то еще не скоро сможет попасть в место назначения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ДТП с автобусом в Петербурге спровоцировало внеплановую проверку транспорта и водителей.

новости СПб пробка светофор


 

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