Волонтерам Евро-2020 предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте

Волонтерам Евро-2020 предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте
Волонтеры смогут бесплатно ездить в городском транспорте. Фото: Baltphoto

Полторы тысячи человек будут задействованы в качестве волонтеров.

В Санкт-Петербурге вовсю готовятся к проведению чемпионата Европы по футболу. В качестве волонтеров на матчах будут задействованы 1,5 тысячи человек, еще 300 вошли в группу резерва. Об этом сегодня, 27 мая, рассказал губернатор Александр Беглов.

Политик отметил, что город уже организовал для волонтеров обучение, питание и даже бесплатный проезд в общественном транспорте. К волонтерам в 2021 году большие требования – ими могли стать люди, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса или переболевшие инфекцией и имеющие антитела.

«Главное условие для болельщиков – выполнять установленные Роспотребнадзором правила: использовать маски, соблюдать социальную дистанцию, желательно привиться»,

— сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ЕВРО-2020 и ПМЭФ не дадут самокатам парковаться в местах, где они помешают гостям.

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