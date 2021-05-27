На Бухарестской легковушка наехала на мотоцикл

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Во Фрунзенском районе вечером 27 мая произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Бухарестской улице недалеко от дома номер 15. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Видно, что транспортные средства получили повреждения, а вот есть ли пострадавшие – не совсем понятно.

Обстоятельства инцидента выясняются. Вполне возможно, что кто-то получил травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на «Скандинавии» водитель находится в тяжелом состоянии. Мужчине делают операцию, чтобы спасти его жизнь.