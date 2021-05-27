После ДТП на «Скандинавии» водитель находится в тяжелом состоянии

Мужчине делают операцию, чтобы спасти его жизнь.

На трассе А-181 «Скандинавия» вечером 27 мая произошла авария с участием двух большегрузов. В результате был госпитализирован один из водителей, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на 115-м километре трассы между Петербургом и Выборгом. Там столкнулись два большегруза, один из которых разлетелся на запчасти. В результате сильно пострадал один водитель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Его супруга рассказала, что он находился в реанимации, а сейчас ему проводят операцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе А-181 «Скандинавия» затрудненно движение из-за двух аварий. Также на некоторых участках проходят дорожные работы.