После ДТП на «Скандинавии» водитель находится в тяжелом состоянии

После ДТП на «Скандинавии» водитель находится в тяжелом состоянии
Аварии стали причинами для заторов. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Мужчине делают операцию, чтобы спасти его жизнь.

На трассе А-181 «Скандинавия» вечером 27 мая произошла авария с участием двух большегрузов. В результате был госпитализирован один из водителей, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на 115-м километре трассы между Петербургом и Выборгом. Там столкнулись два большегруза, один из которых разлетелся на запчасти. В результате сильно пострадал один водитель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Его супруга рассказала, что он находился в реанимации, а сейчас ему проводят операцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе А-181 «Скандинавия» затрудненно движение из-за двух аварий. Также на некоторых участках проходят дорожные работы.

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